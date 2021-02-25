Кодовое имя Электрик

Генеральная прокуратура ФРГ предъявила гражданину Германии Йенсу Ф. обвинения в «шпионской агентской деятельности». По данным ведомства, 55-летний электрик, работавший в фирме—подрядчике Бундестага, в 2017 году передал сотруднику посольства РФ в Берлине подробные планы комплекса зданий немецкого парламента. О мотиве обвиняемого не сообщается. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

О фигуранте нового шпионского скандала крайне мало информации. По немецким законам госорганы и СМИ не должны раскрывать фамилии обвиняемых. Они могут назвать лишь имя и первую букву фамилии человека. В кратком сообщении Генеральной прокуратуры ФРГ сказано, что некий Йенс Ф. обвиняется в «шпионской агентской деятельности». По этой статье человеку грозит до пяти лет тюрьмы или денежный штраф.

По данным Генпрокуратуры, Йенс Ф. работал в компании, которая в прошлом неоднократно становилась подрядчиком Бундестага и занималась проверкой электроприборов в парламенте. «Это давало обвиняемому доступ к PDF-файлам с подробными планами подведомственных парламенту зданий»,— уточняется в сообщении. Далее говорится, что «самое позднее в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о недвижимости Бундестага российским спецслужбам».

«Он подготовил цифровой носитель с PDF-документами и переслал его сотруднику российского посольства в Берлине, основное место работы которого — военная спецслужба ГРУ»,— отмечается в пресс-релизе.

Дополнительные подробности о деле удалось узнать журналистам издания Der Spiegel. Из публикации на сайте журнала следует, что Йенсу Ф. 55 лет. В прошлом он был офицером 9-й танковой дивизии Национальной народной армии ГДР. В 1984–1990 годах он якобы сотрудничал с Министерством государственной безопасности ГДР («Штази»). В его обязанности входила координация деятельности нескольких информаторов этой спецслужбы.

Контрразведывательные органы, как сообщает Der Spiegel, «вели» Йенса Ф. несколько лет. В 2019 году на его рабочем месте и в его квартире был проведен обыск. Несмотря на то что у Генпрокуратуры якобы есть доказательства вины электрика, арестовывать его не стали. Он находится на свободе.

В свою очередь, издание Bild уточняет, что фирма, на которую работал Йенс Ф., занимается сертификацией электроприборов в рамках охраны труда и пожарной безопасности. «На всем, что вставляется в розетку, должна была быть их наклейка»,— пояснил один из собеседников издания.

О мотивах обвиняемого не сообщают ни Генпрокуратура, ни СМИ. Связей с Россией у него якобы не было. Также не уточняется, когда может начаться судебное разбирательство по этому делу.

В Бундестаге новость о шпионе была воспринята с возмущением.

«Если подозрения окажутся обоснованными, это будет вопиющий процесс. После кибератаки на Бундестаг 2015 года российская разведка в очередной раз будет вовлечена в инцидент с безопасностью»,— заявил журналистам депутат от Свободной демократической партии Марко Бушманн.

Он призвал разобрать инцидент и усилить защиту Бундестага. «Эта история грозит стать еще одним раздражителем для российско-германских отношений, что было бы очень печально»,— сказал политик.

Напомним, на днях стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина по подозрению в государственной измене. У задержанного есть и гражданство ФРГ. Посольство Германии в Москве запросило консульский доступ к господину Воронину.

Елена Черненко