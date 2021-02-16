На Кубани производителям выделят субсидии на 220 млн рублей для поддержания цен на хлеб

Власти Краснодарского края в 2021 году выделят более 220 млн руб. в виде субсидий для поддержания стабильных цен на хлеб. Об этом «Интерфаксу» сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Деньги пойдут на возмещение затрат на покупку пшеницы предприятиям, производящим муку. Кроме того, предприятия хлебопекарной промышленности получат компенсации расходов на реализацию продукции.

Кроме того, в 2021 году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис. На эти цели предусмотрено более 200 млн руб.

В ноябре 2020 года стало известно, что в текущем году на развитие агропромышленного комплекса в Краснодарском крае направят не менее 7,4 млрд руб. Как ранее заявлял Вениамин Кондратьев, господдержку получат как крупные сельхозпроизводители, так и малые формы хозяйствования и сельхозкооперативы. Сейчас глава региона отметил, что эта сумма не окончательная: на февральской сессии Законодательного собрания края планируется рассмотреть вопрос о ее увеличении.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года было озвучено, что с начала года сельскохозяйственные производители Кубани получили более 2,1 млрд руб. государственной поддержки. В августе Кубань стала лидером эффективности работы АПК среди регионов РФ. В рейтинге, составленным Институтом комплексных стратегических исследований, Кубань набрала 100 баллов из 100.

Алексей Белянин