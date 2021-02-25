Лавров созвонился с главой МИД Армении

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в стране. Ранее Генштаб Армении потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Господин Пашинян назвал это попыткой военного переворота и призвал сторонников выйти на площадь Республики.

«Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле»,— сообщается на сайте МИД РФ.

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В Ереване одновременно проходят шествие шествие сторонников премьера и митинг оппозиции. В разных частях города происходили стычки противоборствующих сторон.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».