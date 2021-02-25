ВЭБ.РФ собирает синдикат для РЖД

ВЭБ.РФ поможет найти около 127 млрд руб. на строительство штаб-квартиры ОАО РЖД на месте Рижского грузового двора в Москве. Госбанк уже получил от монополии мандат на создание синдиката из банков, которые захотят финансировать проект. Сам ВЭБ.РФ тоже готов выделить часть средств.

ОАО РЖД выбрало ВЭБ.РФ организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса со штаб-квартирой железнодорожной монополии на территории Рижского грузового двора в Москве. Об этом сообщил ВЭБ.РФ. Там добавили, что ожидаемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит около 127 млрд руб. Заем будет предоставлен ОАО РЖД в рамках фабрики проектного финансирования, заявил первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Этот проект станет крупнейшим проектом развития городской территории в рамках фабрики проектного финансирования, поясняет топ-менеджер.

«ВЭБ.РФ как оператор этой правительственной программы не только производит отбор инвестиционных проектов для участия в программе, но и является одним из участников синдиката»,— отметил господин Цехомский. Стороны пока не называют, какие еще банки и финансовые институты готовы принять участие в синдикате.

Проект застройки примерно 20 га Рижского грузового двора предполагает появление целого комплекса общей площадью 457,1 тыс. кв. м. Со стороны ОАО РЖД проект курирует заместитель гендиректора госкомпании Александр Плутник, возглавлявший ранее компанию «Дом.РФ». Строительство комплекса планируется начать в 2022 году.

В ОАО РЖД поясняли необходимость строительства новой штаб-квартиры, где будет размещено 10 тыс. сотрудников, оптимизацией использования помещений и расходов на их аренду и содержание.

Сейчас ОАО РЖД по всей Москве принадлежит 60 объектов (360 тыс. кв. м), уточняли там. Высвобождаемые площади госкомпания намерена «коммерциализировать».

Ранее сообщалось, что на месте Рижского грузового двора появятся не только офисы, но и жилье, а разработкой необходимой документации для строительства занимается дочерняя структура монополии — ООО «Новый квартал». Штаб-квартира ОАО РЖД займет 218 тыс. кв. м, еще 123 тыс. кв. м офисов будут сдаваться в аренду, а 114 тыс. кв. м планируется продать в 2022 году. Такие данные приводились в декабре 2020 года в презентации проекта. Там указывается, что поступления ОАО РЖД от сдачи офисов в аренду сторонним компаниям за 15 лет составят 68 млрд руб. По текущим ценам от продажи заявленного объема офисов монополия может выручить 22,8 млрд руб. из расчета 200 тыс. за 1 кв. м, подсчитывали ранее эксперты. Это делается для того, чтобы не отвлекать средства РЖД на реализацию проекта.

Халиль Аминов