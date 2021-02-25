Тихие нулевые

Количество физических лиц, открывших брокерские счета, к концу 2020 года приблизилось к 10 млн. Однако ненулевых счетов остается менее трети, хотя объем активов на них удвоился и достиг 6 трлн руб. К таким выводам пришла профильная ассоциация на основе опроса участников фондового рынка. Эти данные меньше оценок Банка России даже за три квартала прошлого года (6,7 трлн руб.). Именно активизацией розничного инвестора регулятор объясняет стремление ограничить им доступ к сложным продуктам. Участники рынка же отмечают в целом консервативный подход физлиц к инвестированию.

По итогам 2020 года розничные инвесторы имели активов на брокерских счетах и счетах доверительного управления на 6 трлн руб. Этот результат почти в два раза превысил показатель годичной давности (3,2 трлн руб.). Об этом в среду, 24 февраля, сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Такие данные ассоциация получила путем опроса крупнейших банков, а также брокерских и управляющих компаний. Вице-президент НАУФОР Екатерина Андреева не раскрыла количество опрошенных, сообщив, что было охвачено более 99% физических лиц на обслуживании у брокеров.

Аналогичными данными располагает Банк России, однако по итогам года свои цифры регулятор не раскрыл, в том числе и по запросу “Ъ”.

По данным ЦБ на 30 сентября 2020 года, активы физлиц на фондовом рынке составляли 6,7 трлн руб.

Разницу в оценке инвестиций частных лиц отчасти можно объяснить методикой подсчета. Как указано в материалах Банка России, оценка была сделана «на основании полученной информации от семи крупнейших брокерских компаний путем ее экстраполяции на остальных участников рынка». Алексей Тимофеев не стал комментировать расхождение оценок НАУФОР и Банка России.

В полемике за ограничение возможностей инвестирования для розничных инвесторов глава Банка России Эльвира Набиуллина упоминала именно их существенный рост. Законопроект об ограничении инвесторов уже внесен в Госдуму, и первое чтение может пройти в первой половине марта. 10 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал подумать о защите граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг. Тогда же он назвал цифры по итогам года: на фондовый рынок пришло свыше 6 млн человек, которые инвестировали 10 трлн руб.

По оценке НАУФОР, общее количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на фондовом рынке, составляет 9,8 млн человек. Годом ранее ассоциация такой показатель не рассчитывала. Это число получено путем суммирования данных о количестве уникальных клиентов—физических лиц, представленных каждой компанией и банком, участвовавшими в опросе. При этом на конец 2020 года, согласно опросу НАУФОР, общая доля зафондированных (ненулевых) брокерских счетов, не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), составила 27% (по итогам 2019 года — 33%). Но выросла доля зафондированных брокерских ИИС: с 27% до 33%. Иными словами, две трети брокерским счетов оставались пустыми.

“Ъ” отправил запросы пяти крупнейшим российским брокерам по числу активных клиентов по данным Московской биржи, в частности, о доле зафондированных счетов и консервативности портфелей клиентов. В «Тинькофф» и БКС на запрос не ответили. Сбербанк не раскрыл ни процент зафондированных брокерских счетов, ни объем средств на них, сообщив только, что активы клиентов банка на брокерских счетах возросли на 41%, а средний чек составил около 100 тыс. руб. В ВТБ доля фондированных брокерских счетов на конец 2020 года составила 45% (в 2019-м — 40%). По словам старшего вице-президента банка Владимира Потапова, объем активов на брокерских счетах клиентов вырос за 2020 год почти в два раза, до 1,34 трлн руб., средний размер счета — на 15%, до 1,24 млн руб. Руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов сообщил, что без ИИС профинансировано 50% брокерских счетов, а с ИИС — около 70%. По его словам, всего на брокерских счетах компании сейчас более 120 млрд руб., а средний чек — 700 тыс. руб.

По словам Владимира Потапова, около 65% приходится в портфелях клиентов на консервативные инструменты.

Доля акций выросла за 2020 год с 23% до 30%, а доля структурных продуктов не изменилась — 4%. В целом, отмечает он, клиенты банка очень сбалансированно подходят к формированию портфелей и следуют принципам диверсификации. «Доля ценных бумаг в сбережениях населения только приближается к 20%. О насыщении можно будет говорить, когда она будет как минимум 30%, а по-хорошему — 50–60%»,— считает он. В Сбербанке сообщили, что на брокерских счетах 43% приходится на облигации, 34% — на акции, 11% — на инвестиционные облигации Сбербанка и 9% — на структурные продукты. «Предпочтительная стратегия наших клиентов — инвестировать, а не спекулировать»,— отмечают там.

Полина Смородская