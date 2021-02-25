Lada застряла в Казахстане

АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке. Дело в том, что власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Сейчас на заводе идут сокращения, а АвтоВАЗ значительно просел в продажах на этом рынке, ожидая решения апелляционной инстанции по возврату льгот. Кроме того, по данным “Ъ”, интерес к Lada проявляли и другие производства, что ставит под еще больший вопрос запуск только что достроенной площадки по сварке и окраске «Азия Авто Казахстан», где блокпакет у АвтоВАЗа.

В Казахстане сообщили о массовых сокращениях на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске (67,9% у «Бипэк» Анатолия Балушкина) — на площадке собирались автомобили российского АвтоВАЗа Lada. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что после закрытия предприятия всем сотрудникам найдут работу, пишет Tengrinews.kz.

Это стало следствием разрыва соглашения о промсборке с «Азия Авто», по которому тому предоставлялись льготы, а также возвращался утильсбор. По данным “Ъ”, конвейер был остановлен еще в ноябре, когда было расторгнуто соглашение. 3 февраля «Азия Авто» проиграла суд первой инстанции по возмещению полученных льгот — Министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.). В министерстве говорили, что все компании, кроме «Азия Авто», слово сдержали и свои обязательства перед государством выполнили в полном объеме и в срок, введя в эксплуатацию оборудование по сварке и окраске.

93 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей продано в Казахстане в 2020 году

Сейчас «Азия Авто» — крупноузловое производство. Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла «Азия Авто Казахстан» (75% у «Бипэк» Анатолия Балушкина, 25% у АвтоВАЗа) мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя, по данным “Ъ”, финальные работы на ней шли в 2020 году и «коробка» завода уже готова. Перспективы этого производства остаются непонятны, но, как говорят источники “Ъ”, работы по его вводу не форсировались властями на фоне падения рынка в 2015–2016 годах и медленного восстановления, а затягивание произошло из-за проблем с кредиторами.

Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском «Сарыаркаавтопрома», где производятся старые модели Chevrolet, а также площадки сборки Hyundai «Астана Моторс».

На «Сарыаркаавтопром» перешел и выпуск Kia, которые долгое время собирались на «Азия Авто». По данным “Ъ”, предложение о переносе производства на эту площадку поступало и российскому концерну.

В АвтоВАЗе “Ъ” сказали, что внимательно отслеживают ситуацию и «уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане». Там подчеркивают, что Казахстан — один из ключевых экспортных рынков для бренда: «Здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие».

Казахстан исторически считался ключевым экспортным рынком для российских автоконцернов, а «Азия Авто» долгое время была ключевым сборщиком автомобилей в стране.

В 2020 году в Казахстан было экспортировано 17,5 тыс. машин Lada (доля рынка — 19,6%, данные включают поставки машкомплектов). По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), выпуск машин марки в стране вырос на 8%, до 15,9 тыс. штук. Общее производство в стране выросло на 53,2%, до 77,4 тыс. машин. Лидерами по объемам производства стали Hyundai, Chevrolet и Ravon, чуть меньше Lada выпущено Kia и JAC. Продажи машин в стране в 2020 году выросли на 24%, до 93 тыс. машин. Лидером стал Hyundai, оторвавшись от Lada буквально на 300 машин. При этом уже в январе видно, как Lada откатилась сразу на четвертое место в рейтинге продаж, показав снижение на 37%, до 575 штук, при общей динамике роста на 54% (8,3 тыс. машин).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что перспективы у рынка Казахстана неплохие и до 2025 года можно ожидать довольно динамичного роста — например, в этом году продажи ожидаются на уровне около 110 тыс. автомобилей. При этом он также отмечает, что позиции корейских брендов в стране заметно укрепились.

Ольга Никитина; Александр Константинов, Нур-Султан