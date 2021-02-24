HP покупает производителя игровых аксессуаров HyperX за $425 млн

Американская корпорация HP объявила о покупке компании HyperX — производителя аксессуаров для компьютерных игр. HP заплатит $425 млн корпорации Kingston Technology, подразделением которой до этого была HyperX. HP будет владеть брендом HyperX, хотя часть бизнеса компании, в том числе производство чипов памяти DRAM и SSD, останется у Kingston.

Пандемия COVID-19 способствовала росту рынка компьютерных игр, и до того активно развивавшемуся. В сентябре прошлого года другая крупная технологическая компания, Microsoft, за $7,5 млрд купила разработчика игр Bethesda Softworks. Как отмечают в HP, компьютерные игры на ПК остаются одним из самых популярных видов видеоигр и рынок оборудования для них достигнет $70 млрд к 2023 году.

Яна Рождественская