Квинси Промес доехал до Москвы

Самый громкий переход в российском футбольном зимнем трансферном окне, наконец, практически завершен. Амстердамский «Аякс» объявил о том, что 29-летний полузащитник Квинси Промес покидает клуб и отправляется в «Спартак». Причем переход состоится не на правах аренды, как предполагалось ранее, а в результате полноценного трансфера.

О том, что переговоры со «Спартаком» по поводу перехода Квинси Промеса завершены и футболист отправляется в Москву для прохождения медицинского обследования и дальнейшего подписания контракта, официально объявила пресс-служба амстердамского клуба.

Красно-белые заплатят «Аяксу» €8,5 млн, а с учетом бонусов эта сумма может достигнуть €11 млн.

Продолжительность контракта 29-летнего футболиста со «Спартаком» составит 3,5 года.

История с переходом Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» длилась несколько недель. О том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов говорил еще в начале февраля. Личный контракт был согласован сравнительно быстро.

Помехой для более оперативного решения вопроса с переходом стало уголовное преследование Квинси Промеса по делу о драке во время вечеринки, состоявшейся в июле прошлого года в городе Абкауд.

По версии следствия, футболист нанес ножевые ранения одному из своих родственников. В свою очередь, адвокаты Промеса отрицают его участие в той вечеринке.

В ходе трудных переговоров «Спартак», желавший обезопасить себя от возможных рисков и одновременно не хотевший переплачивать за сравнительно возрастного футболиста, предлагал «Аяксу» несколько вариантов сделки, в том числе с полугодичной арендой с последующим обязательным выкупом Квинси Промеса. Но в итоге состоится полноценный трансфер, причем на условиях, которые выглядят выгодными для московского клуба. За атакующего полузащитника, чья трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, cоставляет €15 млн, «Спартак» заплатит почти в два раза меньше.

Квинси Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов в 135 матчах, став в сезоне 2016/17 чемпионом России и выиграв затем Суперкубок. В нынышнем чемпионате России красно-белые идут на третьем месте, отставая после 19 туров на шесть очков от лидера «Зенита». Свой первый матч после зимнего перерыва «Спартак» проведет дома 28 февраля с «Рубином».

Евгений Федяков