Дорога в приватизацию

Вопросы приватизации АО «Удмуртавтодор» и части акций ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» планируют рассмотреть на ближайшей сессии госсовета Удмуртии. В правительстве республики считают, что неприбыльные предприятия в случае приватизации получат больше возможностей для развития и смогут рассчитывать на меры господдержки. По мнению некоторых депутатов регионального парламента, необходимо сохранить в собственности республики «Удмуртавтодор» для бесперебойной работы по ремонту и строительству сельских дорог. Эксперты, полагают, что сейчас самое время отдать убыточные предприятия в частные руки.

Члены постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям обсудили вопросы согласования приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности республики. В частности, речь шла о возможности приватизации двух предприятий — АО «Удмуртавтодор», находящегося в республиканской собственности, и части акций ОАО институт «Удмуртгипроводхоз». Возможную приватизацию предприятий планируют рассмотреть на ближайшей сессии, сообщают в пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил во время заседания комиссии министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, в случае приобретения «Удмуртавтодора» в частную собственность, предприятие получит больше возможностей для использования мер господдержки и преференций, в том числе связанных с преодолением последствий пандемии. Кроме того, в этом случае, предприятие сможет заключать больше контрактов, соответственно, увеличит получение прибыли, чтобы сократить кассовые разрывы. А республика, помимо дополнительных средств, которые, в том числе, планируется потратить на дорожное строительство, снимет с себя обязательства по содержанию и покрытию убытков предприятия, сэкономив бюджетные средства. Господин Горбачев подчеркнул, что после приватизации «Удмуртавтодор» продолжит работать в рамках уже заключенных контрактов по обслуживанию автодорог республики.

«На сегодняшний день у предприятия есть убытки. У них кредиторская задолженность больше 1 млрд руб. Поэтому мы считаем, что дальше такое продолжаться не может. Хоть и 100% акций принадлежит Удмуртской Республике, на торгах это предприятие никакой преференции не имеет. Все госзаказы у нас в рамках 44-ФЗ, и при конкурентной борьбе им приходится снижать стоимость даже на содержание. Проходили двухгодичные контракты, снижение (от начальной цены — “Ъ”) составило 140 млн руб., то есть это по 70 млн руб. на год. Чтобы забрать госконтракт, предприятию пришлось скинуть 140 млн руб., поэтому прибыли у него на этих контрактах уже не будет. А убирать людей и распродавать технику тоже глупо»,— пояснил корреспонденту “Ъ-Удмуртия” Алексей Горбачев.

Он добавил, что поскольку предприятия «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» объединены, речь идет о приватизации обоих.

«Мы считаем, что пока предприятие не обанкротилось, надо его реализовать, продавать на конкурсной основе и эти деньги пускать на тот же самый ремонт дорог. Это самый оптимальный вариант. Тем более рынок не только в Удмуртии, но и по всей стране показывает, что такие предприятия развиваются»,— подчеркнул министр.

По его словам, в случае одобрения решения о приватизации, конкурс планируют провести в июле, интерес к предприятию уже проявили несколько компаний, однако какие именно господин Горбачев не уточнил. В январе 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о решении продать 75% акций объединенного предприятия «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское», чтобы выручить около 3 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. пойдут на внеплановый ремонт непроезжих дорог. В феврале 2021 года в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор».

АО «Удмуртавтодор» является крупнейшим предприятием дорожной отрасли Удмуртии. Оно было образовано в 1926 году, в 2019 году было принято решение передать ему 99,99% акций ДП «Ижевское», другого крупного предприятия. Согласно данным Спарк-Интерфакс, АО «Удмуртавтодор» приносило прибыль до 2017 года, когда оно показало чистый убыток 58 млн руб., в 2018 году убыток достиг 399 млн руб., на небольшую прибыль в 274 тыс. руб. «Удмуртавтодор» вышел в 2019 году. Выручка в 2019 году составила 2,7 млрд руб, чистые активы — 1,2 млрд руб. ДП «Ижевское» стало убыточным в 2018 году, когда доходы оказались меньше расходов на 215 млн руб, в 2019 году убыток достиг 292,5 млн руб. Выручка в 2019 году составила 3,4 млрд руб, чистые активы — 589 млн руб.

Второе предприятие, часть акций которого предлагается передать в частную собственность, — ОАО институт «Удмуртгипроводхоз». 51% акций владеют сотрудники предприятия. Как пояснила министр имущественных отношений республики Анна Боталова, сегодня организация, по сути, ведет деятельность, как бизнес-структура, не выполняя государственных или социальных функций, но при этом из-за формы собственности не может пользоваться налоговыми и иными преференциями и мерами поддержки для субъектов МСП, установленными в Удмуртии для предпринимателей. По словам госпожи Боталовой, на необходимость сохранения организации именно в частной собственности указывает и УФАС, так как абсолютное большинство субъектов, осуществляющих подобные виды деятельности, также являются частными.

ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» было образовано в 1994 году. Предприятие занимается проектированием объектов водохозяйственного строительства. Согласно данным Спарк-Интерфакс, до 2017 года приносило прибыль. В 2016 году она составила 535 тыс. руб. В 2017 году предприятие показало чистый убыток 400 тыс. руб, в 2018-м — 528 тыс. руб., в 2019-м — 2 млн руб. при выручке 16,5 млн руб. и чистых активах 19,9 млн руб. Действующий генеральный директор Максим Шадрин в 2020 году зарегистрировал ООО институт «Удмуртгипроводхоз».

Члены постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям отметили, что необходимо максимально эффективно провести процедуру отчуждения собственности, чтобы регион получил ощутимую прибыль, которая может быть направлена на решение социально значимых задач. Парламентарии добавили, что поддержат приватизацию только в случае, если стоимость пакета акций предприятия будет установлена не ниже, чем 50% стоимости его чистых активов. «Сам Удмуртгипроводхоз просит приватизировать его, потому что при наличии пакета акций у государства данное предприятие не является субъектом малого предпринимательства и не может участвовать в торгах именно в статусе предприятия МСП»,— уточнил председатель постоянной комиссии Тимур Ягафаров.

По его словам, наличие госпакета, мешает двум предприятиям в оперативном управлении, поскольку они обязаны проводить процедуру внутренней закупки по 223-ФЗ через торги.

«От этого копится кредиторка и маневренность очень сильно теряется. В том, что республика продаст свои акции, я не вижу ничего плохого, потому что уже доказано, что государство не является эффективным управленцем. Поэтому, если это перейдет в частные руки за нормальные деньги, то мы получим доход в бюджет, также доход будет поступать в виде тех же налогов»,— говорит Тимур Ягафаров.

Руководитель фракции КПРФ в госсовете Удмуртии Алексей Конорюков отметил, что документы в их фракцию по «Удмуртгипроводхозу» пока не поступили, поэтому вопрос о приватизации этого предприятия рассмотрят на следующей неделе. По его словам, депутаты фракции выразили озабоченность тем, что в случае перехода АО «Удмуртавтодор» в частную собственность, появятся сложности с привлечением предприятия к обслуживанию автодорог республики. Парламентарии подчеркнули необходимость сохранения «Удмуртавтодора» в собственности республики, так как это имеет важное значение для организации бесперебойной комплексной работы по ремонту и строительству дорог, в первую очередь — на сельских территориях.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что оба предприятия нужно приватизировать сейчас, поскольку они не отличаются прибыльностью. Тем более, что с точки зрения наполнения бюджета региона, который на 2021 год принят с дефицитом, очевидно, что его доходы не смогут быстро вырасти из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в стране. «Вопрос только в том, за какие деньги они будут продаваться. Вряд ли можно ждать от приватизации «Удмуртавтодора» больших денег, по крайней мере, сомневаюсь, что кто-то согласится за него заплатить 3 млрд руб.», — полагает эксперт.

Оксана Мымрина