Компания главы Twitter вложила в биткойн еще $170 млн

Платежный сервис Square, который основал и возглавляет действующий гендиректор Twitter Джек Дорси, объявил, что к концу 2020 года дополнительно приобрел примерно 3318 биткойнов на сумму $170 млн. По cообщению компании по итогам 2020 года, биткойн составляет примерно 5% от рыночных активов компании, то есть наличных средств, их эквивалентов и легкореализуемых ценных бумаг.

Square ранее купила биткойны на $50 млн в октябре 2020 года. В документе для акционеров (.pdf) компания сообщила, что намерена не продавать криптовалюту на протяжении длительного времени. Square отмечает, что в связи с правилами финансового учета компания будет вынуждена отражать убытки от снижения стоимости цифровых активов, а прибыль от них будет раскрыта только после продажи.

Отметим, что в феврале господин Дорси сообщил в Twitter, что он вместе с рэпером Jay-Z пожертвует 500 биткойнов новому фонду Btrust, который первоначально будет ориентирован на «команды в Африке и Индии». По его словам, ни он, ни Jay-Z не будут управлять деятельностью доверительного фонда. Господин Дорси не сообщил подробности о деятельности фонда. Публичная информация о фонде ограничивается страницей на конструкторе форм от Google, в котором указано, что миссия фонда — «сделать биткойн валютой интернета».

На минувшей неделе биткойн преодолел исторические рекорды цены (более $58 тыс.) и оценочной капитализации (более $1 трлн), после чего подешевел до $45,3 тыс. По сведениям сервиса CoinDesk на 16:22 мск, биткойн стоит $49,8 тыс. Отметим, что на фоне повышенного интереса к операциям с цифровой валютой Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».