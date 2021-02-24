Суд в Ростове назначил адвокату Наталье Сахаровой условный срок

Кировский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор адвокату Наталье Сахаровой. Она признана виновной в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ), использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Ей назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Приговор может быть обжалован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в 2015 году адвокат предложила гражданину выступить посредником в передаче взятки в сумме 2 млн руб. некому должностному лицу правоохранительного органа за переквалификацию деяния мужчины на менее тяжкий состав преступления. Кроме того, в мае 2019 года адвокат написала заявление о том, что следователь во время вручения уведомления повредил ее автомобиль, при этом в ходе проверки правоохранители установили, что каких-либо противоправных действий следователь не совершал.

Также следователи посчитали, что в июле—августе 2019 года адвокат, зная о пропущенном сроке заявления в суде ходатайства о проведении предварительного слушания, предоставила в судебное заседание подложный реестр почтовых отправлений, якобы подтверждающий факт соблюдения ею установленных сроков.

Сама Наталья Сахарова не признавала вину ни по одному из эпизодов. Она заявляла, что дела сфабрикованы следователями в отместку за ее профессиональную деятельность.

Подробнее о деле Натальи Сахаровой читайте в тексте “Ъ-Юг” «Адвокату наметили срок».

Кристина Федичкина