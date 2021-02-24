Грузия разрешила россиянам прилетать в страну при наличии теста на COVID-19

Россияне с 1 марта смогут прилетать в Грузию только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили. Ранее это разрешалось гражданам стран ЕС, а россияне могли попасть в страну только со справкой о прохождении полного курса вакцинации. Напомним, 1 февраля Грузия начала принимать иностранных туристов.

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим»,— заявил премьер на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией по-прежнему нет, оно было приостановлено по инициативе Москвы летом 2019 года в связи с протестами в Тбилиси после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов, находясь в грузинском парламенте, сел в кресло спикера. Воздушным путем россияне могут попасть в Грузию через другие страны.

О возобновлении туризма в Грузии — в материале “Ъ FM” «Грузия открывается для туристов».