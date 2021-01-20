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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский маслозавод «Эртильский» могут продать за 208 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Завод растительных масел «Эртильский» Марина Осипова выставила имущественный комплекс предприятия на торги путем публичного предложения, следует из сообщения госпожи Осиповой. Ранее производственная площадка, склады, земельные участки и оборудование не были продан дважды, в том числе со снижением начальной цены с 2,3 до 2,083 млрд руб.

На новом аукционе начальная цена установлена в размере 2,083 млрд руб. Заявки принимаются с 25 января по 10 апреля. Согласно условиям торгов, если в этот срок не будет заявившихся, цена будет падать на 10% каждые пять дней. После снижения до половины шаг составит 5%. Если начальная цена упадет до 15%, понижение будет 2,5%. Минимальная цена реализации имуществе определена в 10% от начальной, то есть 208,3 млн руб.

Сейчас на мощностях «Эртильского» работает группа «Благо» Аркадия Фосмана. Компания с августа 2020 года является основным кредитором завода. В сентябре в группа подтвердила планы принимать участие во всех этапах торгов «в зависимости от конъюнктуры рынка».

Подробнее о ситуации вокруг «Эртильского» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков


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