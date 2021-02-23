Филиппины предложат свой медперсонал Великобритании и Германии в обмен на поставки вакцины

Филиппинские власти намерены предложить Великобритании и Германии несколько тысяч своих медработников, в первую очередь медсестер, если эти страны согласятся предоставить Филиппинам вакцину от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Министерства труда Филиппин.

На Филиппинах действует ограничение на выезд медработников для работы за рубежом — не более 5000 человек в год. В Министерстве труда отметили, что готовы снять это ограничение в обмен на бесплатные поставки вакцин. Всего Филиппинам необходима вакцина для 70 млн взрослых, для этого власти хотят обеспечить наличие 148 млн доз. На этой неделе в страну уже поступят первые партии, которые бесплатно предоставил Китай.

Позиция филиппинского правительства не встретила широкой поддержки у самих медработников страны. «Просто отвратительно, что правительство обращается с медсестрами и работниками системы здравоохранения, как с каким-то сырьем или экспортным товаром»,— заявила Reuters глава организации Filipino Nurses United Джоселин Андамо. Власти Германии и Великобритании пока не отреагировали на эту инициативу.

Алена Миклашевская