Spotify может появиться еще в 80 странах

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о намерении расширить географию присутствия и выйти еще на более чем 80 новых рынков, говорится в заявлении компании. Это позволит увеличить аудиторию приложения более чем на миллиард человек.

«Spotify приступает к масштабному расширению, которое сделает доступным самый популярный в мире аудиостриминговый сервис по подписке более чем миллиарду людей на более чем 80 новых рынках по всему миру, а также добавит 36 языков на нашу платформу»,— сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Spotify может появиться в Грузии, Армении, Азербайджане, Киргизстане, Узбекистане, в странах Африки, Латинской Америки и Азии. В России сервис запустили 15 июля 2020 года.

Об условиях прихода Spotify в Россию — в материале “Ъ” «Вся власть советов».