Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,2%

Инфляция в России с 9 по 15 февраля осталась на уровне прошлой недели, составив 0,2%, сообщил Росстат. С начала февраля потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года — на 1,1%. Для сравнения: в феврале 2020 года инфляция составила 0,3%, с начала года — 0,7%.

За неделю снизились цены на пшено, шоколадные конфеты и водку (на 0,2%), фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и карамель (на 0,1%). Цена на сахар в среднем по стране снизилась на 0,1%, однако ситуация различается в зависимости от региона. Цены на сливочное масло, молоко, пшеничную муку, гречневую крупу, рис и печенье не изменились. Выросли цены на мясо, мороженую рыбу, хлеб, куриные яйца и другие продукты.

Минэкономики ожидает, что инфляция по итогам февраля составит 0,5–0,6% против 0,67% в январе. Ведомство связало рост инфляции в январе с мировыми ценами. На этом фоне были приняты меры для сдерживания цен на подсолнечное масло и сахар. Глава Минэкономики Максим Решетников при этом выступил против расширения госрегулирования цен и заявил, что его будут применять только в экстренных случаях.

Подробнее о регулировании цен — в материале “Ъ FM” «Регулированию цен обозначили болевые точки».