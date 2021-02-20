Начались совместные испытания вакцины «Спутник V» с АstraZeneca

Разработчики российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» и британо-шведской вакцины АstraZeneca начали совместные клинические испытания, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В АstraZeneca информацию пока не комментировали.

«Использование вакцины "Спутник V" вместе с AstraZeneca избавляет от необходимости ждать второго укола 3 месяца»,— говорится в сообщении РФПИ.

В ноябре 2020 года РФПИ обратился к AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и «Спутник V». В конце декабря центр Гамалеи, занимающийся разработкой российской вакцины, и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».