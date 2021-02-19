«Рента Инвест» переспорила Всеволожский район

Администрация Всеволожского района проиграла в суде инвестору строительства торгово-ресторанных павильонов в Мурино — ООО «Рента Инвест» (входит в ГК Renta Артема Гудченко). В компании утверждают, что формально теперь ничего не помешает начать работы, однако рассчитывают на помощь полиции, которая должна разобраться с протестующими против проекта активистами. Местные власти комментировать ситуацию пока не готовы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконными действия главы администрации Андрея Низовского и его постановление об отмене разрешения на строительство ресторанного проекта в Мурино, который реализует «Рента-Инвест». Об этом “Ъ” сообщил гендиректор компании Артем Гудченко. Информация о полном удовлетворении иска «Ренты Инвест» появилась на сайте картотеки арбитражных дел. «Мы рассчитываем, что очередное решение суда даст четкий сигнал органам исполнительной власти на местах в отношении каких-то юридически неисследованных вопросов в этом проекте»,— сказал “Ъ” господин Гудченко. Он выразил надежду, что шести решений суда, подтверждающих законность строительства, окажется достаточно, чтобы чиновники «встали на сторону здравого смысла».

В беседе с “Ъ” Андрей Низовский сказал, что он не знает о решении суда и вообще сомневается, что оно было принято на первом же заседании. До ознакомления с содержанием документа он отказался обнародовать свою позицию по данному вопросу.

С учетом принятого судом решения у инвестора сейчас больше нет препятствий для выхода на стройку, считает господин Гудченко. Ранее власти пытались установить сервитут на этот участок, но во время судебного разбирательства его регистрировать запрещено, поэтому запретить начать работы нельзя, пояснил он. При этом когда именно инвестор выйдет на стройплощадку, он уточнять не стал. Однако помешать возводить объект «Ренте Инвест» могут жители, которые выступают против его появления. В связи с этим компания собирается обратиться в полицию Всеволожского района, чтобы понять, как правоохранители собираются обеспечивать общественный порядок и пресекать любые провокации, объяснил господин Гудченко.

Решение о продлении разрешения на строительство торгово-ресторанных павильонов на бульваре Менделеева в Мурино господин Низовский отменил в конце декабря 2020 года. Спустя несколько дней «Рента Инвест» начала оспаривать это постановление в суде.

По информации господина Гудченко, 18 февраля компания получила положительный ответ от Всеволожской городской прокуратуры о рассмотрении жалобы на постановление Андрея Низовского об отмене разрешение на строительство. Ведомство нашло нарушения законодательства и вынесло в адрес главы представление с требованием об их устранении, а также о привлечении должностных лиц к ответственности, пояснил он.

Земельный участок в Мурино компания «Рента Инвест» приобрела вместе с набором проектной и разрешительной документации в ноябре 2020 года. Инвестор планирует возвести здесь две линии торговых павильонов площадью 1,2 тыс. кв. м с кафе, пекарнями и ресторанами. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн рублей, срок строительства — четыре месяца. Появлению объекта препятствуют жители Мурино, которые не хотят, чтобы вдоль основного пешеходного маршрута от станции метро к жилым комплексам появились новые торговые точки, которых, по их мнению, здесь уже достаточно. Граждане также боятся потерять одну из немногих зеленых зон в своем районе. В конце декабря и в феврале активисты заблокировали работу техники. В последней акции участвовало более 100 человек. Среди них были и местные депутаты.

Помимо районной администрации, «Рента Инвест» подала в городской суд Всеволожска иск к главе Муринского городского поселения Дмитрию Кузьмину и восьми депутатам местного муниципального совета с требованием выплатить около 1,4 млн рублей убытков из-за препятствий началу работ. В начале февраля компания написала письмо губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.

Ольга Кантемирова