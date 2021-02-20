Пенсионному профсоюзу подобрали лидера

Процесс объединения двух саморегулируемых организаций (СРО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) близится к завершению. По словам источников “Ъ”, в НПФ согласились с предложением ЦБ, что возглавить единую СРО должен нынешний президент АНПФ Сергей Беляков. Остальные проблемы объединения носят технический характер.

В среду состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями индустрии НПФ, на которой предварительно было согласовано объединение двух СРО пенсионного рынка — Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ). Об этом рассказали “Ъ” несколько участников встречи, а также источники, знающие ход длящейся уже несколько лет дискуссии. «Действительно, встреча была»,— подтвердили в ЦБ, отметив, что «регулярно проводят встречи с участниками рынка и СРО по актуальным вопросам развития отрасли», уклонившись от ответов на остальные вопросы.

Идея объединения существующих на рыке двух СРО НПФ обсуждается уже несколько лет. Внутри ЦБ главным ее лоббистом называют господина Чистюхина. «Я считаю, что на сегодняшний день иметь две ассоциации — очень дорого для участников рынка»,— говорил он два года назад (цитата по «Интерфаксу»). Впрочем, по словам нескольких топ-менеджеров НПФ, интересы представителей регулятора выходят немного дальше заботы о финансовом положении пенсионных фондов. В частности, ЦБ настаивал на том, чтобы руководителем единой СРО стал нынешний президент АНПФ Сергей Беляков. Для этого проводились консультации с рядом участников НАПФ, ранее выступавших против объединения.

В 2016 году вступил в силу закон «О СРО в сфере финансового рынка», согласно которому саморегулирование — это «самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется финансовыми организациями», одной из целей которой, в частности, является «защита и представление интересов своих членов в Банке России».

Именно вопрос о руководителе был основной проблемой, препятствовавшей объединению пенсионных СРО (см. “Ъ” от 25 января 2019 года). «Но в итоге подавляющее большинство НПФ согласились, что президентом единой СРО должен стать господин Беляков»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. По его словам, в частности, такое решение было принято после того, как в ЦБ пообещали прислушаться к инициативам НПФ, если они поддержат объединение. Об этом также знает и другой собеседник “Ъ”.

Впрочем, ряд вопросов остался неурегулированным. Например, как будет формироваться совет СРО — по групповому признаку или по участникам рынка и т. д. Основная дискуссия — кто его возглавит. Опрошенные “Ъ” нынешние члены НАПФ полагают, что руководителем этого коллегиального органа должен стать президент этой ассоциации Константин Угрюмов. В НАПФ и АНПФ отказались от комментариев.

По словам нескольких собеседников “Ъ”, в ЦБ хотят видеть на этой должности депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, который руководит рабочей группой по НПФ. Впрочем, ряд топ-менеджеров НПФ, входящих как в НАПФ, так и в АНПФ, против этой кандидатуры. «Я выступаю за объединение пенсионных СРО с тем, чтобы они стали действенным локомотивом по выработке рыночных инициатив, в том числе в области законотворчества, а также идеологии развития отрасли»,— говорит господин Скриванов. Тем не менее, по его словам, он не предлагал своей кандидатуры на должность в СРО. «Депутат не может заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме как преподавательской, научной и творческой»,— напоминает он.

«Для того чтобы саморегулирование заработало в полную силу на маленьком и постоянно сжимающемся рынке, СРО действительно придется объединиться и завершить конфликты, которые мешают этому процессу»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Илья Усов