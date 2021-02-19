США вернулись в Парижское соглашение по климату

Решение президента США Джо Байдена о возвращении страны в Парижское соглашение по климату вступило в силу. Государственный секретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США намерены полностью возобновить деятельность в климатических вопросах.

«Дипломатия в областях изменения климата и науки больше не могут быть "дополнениями" к обсуждениям нашей внешней политики. В центре наших приоритетов во внутренней и внешней политики — реакция на реальные угрозы изменения климата и внимание к нашим ученым»,— сказал господин Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

МИД России подтвердил, что поддерживает решение США вернуться в Парижское соглашение по климату. «Мы приветствуем этот шаг»,— сообщили «РИА Новости» в российском МИДе. Напомним, что 13 февраля глава МИД России Сергей Лавров обсудил вопросы климата с профильным спецпредставителем президента США Джоном Керри.

США вступили в Парижское соглашение по климату в 2016 году и официально вышли из него в ноябре 2020 года. Бывший президент США Дональд Трамп называл участие США в соглашении противоречащим интересам страны. В день после инаугурации господин Байден отменил это и некоторые другие решения своего предшественника — в частности, решение выйти из Всемирной организации здравоохранения. Отметим, что 19 февраля Джо Байден и другие лидеры стран G7 принимают участие в виртуальном саммите.

Мнение гендиректора РСМД Андрея Кортунова о повестке президента США на саммите G7 — в колонке “Ъ” «Тройка, семерка, Джо».