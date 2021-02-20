Очконабирательство

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал третьим игроком НБА, которому удалось набрать 35 тыс. очков в регулярных чемпионатах. Получить титул лучшего снайпера в баскетбольной истории он может довольно скоро, если сохранит не исчезающую с возрастом результативность,— через пару лет.

Очередной день регулярного чемпионата НБА получился неудачным для обладателя чемпионского титула: «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Бруклин Нетс» — 98:109. Однако персонально его лидеру он подарил пару очень хороших новостей. Леброн Джеймс стал капитаном сборной Западной конференции в Матче всех звезд лиги (он состоится 7 марта в Атланте), собрав больше всех голосов от болельщиков, игроков и прессы, а главное — в первой половине встречи с «Нетс» он покорил чрезвычайно заметный статистический рубеж. Заработав два штрафных проходом к кольцу и точно исполнив их, Джеймс покорил отметку в 35 тыс. очков, набранных в регулярных чемпионатах.

Чтобы понять, насколько значимо это достижение, нужно знать, что почти все величайшие баскетболисты НБА, отличавшиеся в том числе умением поражать кольцо, остановились далеко-далеко от него.

Это касается даже баскетбольного короля Майкла Джордана. Выше забрались лишь две легенды «Юта Джаз» и того же «Лейкерс» — Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар. У Мэлоуна — 36 928 очков, у Абдул-Джаббара — 38 387.

И тому и другому достичь таких показателей помимо таланта помогли два фактора — стабильность и спортивное долголетие. Карл Мэлоун отыграл в НБА почти два полных десятилетия — с 1985 по 2004 год — и завершил карьеру, когда ему исполнилось 40. Карим Абдул-Джаббар выступал даже чуть дольше — с 1969 по 1989 год — и ушел из баскетбола на пятом десятке. При этом и в, скажем так, глубоко ветеранском возрасте Мэлоун и Абдул-Джаббар имели неплохую статистику и приносили пользу своим командам.

Собственно, со спортивным долголетием у Леброна Джеймса, считающегося наследником Майкла Джордана в роли баскетбольного флагмана, тоже все в полном порядке. Он дебютировал в НБА в 2003 году, и текущий сезон для него 18-й. В отличие от тяжелого форварда Мэлоуна и центрового Абдул-Джаббара, универсал Джеймс, чаще всего исполняющий функции легкого форварда, но умеющий прекрасно справляться и на других позициях, довольно часто менял клубы. Он начинал в «Кливленд Кавальерс», потом перешел в «Майами Хит», потом вернулся в «Кливленд», а с 2018 года играет за «Лейкерс», который благодаря ему избавился от вдруг обретенного статуса середняка, снова превратился в могучую команду и завоевал минувшей осенью чемпионский титул.

Но, переходя из команды в команду, Леброн Джеймс не терял эффективности и продолжал собирать разные индивидуальные награды.

Его по четыре раза признавали лучшим баскетболистом лиги и лучшим баскетболистом финальной серии play-off.

Нет никаких сомнений в том, что шансы Джеймса превзойти Абдул-Джаббара в снайперском списке огромны. Это только кажется, что его отставание — 3 370 очков — колоссально. В действительности — ничего подобного. Джеймсу недавно исполнилось 36, а значит, он способен провести в НБА еще несколько лет. При этом его результативность с возрастом нисколько не страдает. За исключением дебютного сезона, он во всех добывал более 25 очков в среднем за матч. В десяти из этих сезонов он в сумме набирал более 2000 очков и никогда не опускался ниже отметки в 1500. Иными словами, если Леброн Джеймс будет сохранять сегодняшнюю форму, то, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара, ему понадобится всего-то пара регулярных чемпионатов, и даже до 40-летия терпеть не придется.

Алексей Доспехов