Свердловские власти через суд расторгнут соглашения с двумя резидентами «Титановой долины»

Как стало известно “Ъ-Урал” министерство инвестиций и развития Свердловской области готовится расторгнуть соглашения с двумя резидентами особо экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина».

Соответствующее исковое заявление о расторжении соглашения с компанией «Микромет» уже подано в Свердловский арбитражный суд. Также в ближайшее время региональные власти инициируют исключение из реестра резидентов ОЭЗ компании Huhtamaki.

Напомним, обе компании планировали реализовать свои проекты на площадке в Верхней Салде. «Микромет» хотел запустить производство титанового порошка, применяемого в 3D-печати. Компания Huhtamaki планировала организовать производство упаковки для яиц и держателей для стаканов из вторсырья.

«К сожалению, части компаний пришлось пересмотреть свои расходы и пожертвовать проектами развития, в том числе это коснулось и некоторых резидентов особой экономической зоны. Вместе с тем, все экономические показатели, установленные для особой экономической зоны будут выполнены»,— отметила замминистра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко.

Она подчеркнула, что «Титановая долина» занимает первое место в рэнкинге зон промышленно-производственного типа России, в том числе «является лидером по показателям: предоставление благоприятных условий для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, высокая инвестиционная активность резидентов, а также по отношению объема инвестиций резидентов к занятой арендопригодной площади».

Это уже не первый случай, когда региональные власти расторгают соглашения с резидентами ОЭЗ. Так, в октябре 2019 года был расторгнут договор аренды на землю в Верхней Салде с крупнейшим резидентом «Титановой долины» — компанией «СТОД Урал». Предприятие направило руководству ОЭЗ письмо о выходе из проекта, так как на площадке отсутствовала железнодорожная инфраструктура. В ноябре того же года свердловское министерство инвестиций и развития через арбитражный суд потребовало лишить статуса резидента ООО «Ас Пром» (Кировская область), так как на площадке отсутствовала деятельность предприятия.

ОЭЗ «Титановая долина» создана в 2010 году. 100% акций ОЭЗ принадлежат правительству Свердловской области. Среди приоритетных отраслей — производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, медицинских изделий и стройматериалов. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы. Общий объем инвестиций до 2031 года должен составить 64,5 млрд руб., из них 54,3 млрд руб. — инвестиции резидентов. «Титановая долина» имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что за десять лет ОЭЗ окупилась только на одну пятую часть или на 21%.

Сейчас частные инвестиции резидентов «Титановой долины» составляют 8,3 млрд руб. В прошлом году предприятия-резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 10 млн руб. в виде таможенных сборов и более 159 млн руб. налогов (рост 280% к уровню 2020 года). Всего с начала деятельности резидентов в виде налогов и таможенных сборов в казну поступило более 1,3 млрд руб.

Анастасия Реутова