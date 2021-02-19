Власти Петербурга выделят на стерилизацию бездомных животных 7,5 млн рублей

В 2020 году на отлов, кастрацию и стерилизацию бездомных животных из бюджета Санкт-Петербурга выделят 7,5 млн рублей. Контракт город будет заключать после 8 марта.

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на начальника городского управления ветеринарии Юрия Андреева. По плану отлов начнется уже в апреле. Каждое пойманное животное будет предварительно отправляться на 10-дневный карантин.

В настоящий момент количество бездомных собак в Петербурге оценивается в 5 тысяч, бездомных кошек – от 70 до 100 тысяч. Работа по стерилизации безнадзорных животных ведется в городе с 2005 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге планируют создать два государственных приюта для животных.