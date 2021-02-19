В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 10 млн

Минздрав Бразилии сообщил, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки увеличилось на 51,8 тыс., в итоге общее число зараженных превысило 10 млн. Отметку в 9 млн заболевших страна прошла 29 января.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране зафиксированы 51 879 случаев заражения, умерли 1367 человек. Общее число зараженных COVID-19 достигло 10 030 626, умерших — 243 457. Выздоровели более 8,9 млн человек.

Бразилия занимает третье место в мире среди стран с наибольшим числом заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте США (27,8 млн), на втором Индия (10,9 млн). По числу умерших Бразилия вторая после США (492,8 тыс.). В мире с начала пандемии COVID-19 заразилось более 110 млн человек.

Подробнее о расследовании ВОЗ причин появления COVID-19 — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».