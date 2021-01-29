Число зараженных COVID-19 в Бразилии превысило 9 млн

Минздрав Бразилии сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 9 058 687, число летальных случаев — 211 547.

По данным Минздрава, выздоровели 7 923 794 пациентов (87%), 913 346 остаются под наблюдением врачей. На 100 тыс. жителей приходится 4311 заразившихся коронавирусом и 105 умерших.

В списке стран с наибольшим числом заболевших Бразилия занимает третье место после США (25,7 млн) и Индии (10,7 млн), по числу умерших Бразилия вторая после США (432,8 тыс.). В мире с начала пандемии COVID-19 заразились более 100 млн человек.