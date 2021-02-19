Порошенко купил телеканал «Прямой» из-за угрозы санкций

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что официально стал собственником украинского телеканала «Прямой». Ранее телеканалом владел бывший глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко. По словам Петра Порошенко, в отношении господина Макеенко готовятся санкции, поэтому телеканал могли бы закрыть.

«Мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. Два часа назад в госреестре конечным бенефициаром телеканала "Прямой" стала Prime Assets Capital — структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу»,— написал господин Порошенко в Facebook.

По его словам, ранее ему стало известно, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля против Владимира Макеенко могут ввести санкции и закрыть телеканал. «Владимир Александрович (Зеленский.— “Ъ”), завтра в СНБО можно вводить санкции против "террориста Порошенко"»,— добавил бывший президент. Он заявил, что «сделает все, чтобы защитить свободу слова».

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание каналов было прекращено. Представители телеканалов назвали запрет «политической расправой над неугодными СМИ».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».