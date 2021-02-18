Путин и Лукашенко встретятся 22 февраля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 22 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Господин Песков ожидает «весьма продолжительные переговоры». О том, что встреча может состояться 22 или 25 февраля в Сочи, ранее сообщал “Ъ”.

«Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко.— “Ъ”) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос журналистов о дате встречи двух президентов.

Ранее господин Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Собеседники “Ъ” говорят, что белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭC, речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Господин Лукашенко заявил: «Я не еду туда чего-то просить».

Подробнее о готовящейся встрече — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».