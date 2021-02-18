Капитальные вложения неопределенно восстанавливаются

В декабре индекс инвестиционной активности ЦМАКП, отражающий объем предложения инвесттоваров в экономике, несколько снизился — после скачка в ноябре, когда он достиг докризисного уровня. Между тем снижение показателя в декабре с учетом сезонности могло быть заметно большим, если бы не нестандартный всплеск в декабре одного из составляющих индекса — объема выпуска машин и оборудования для внутреннего рынка (см. график) на фоне снижения импорта и выпуска стройматериалов и ввоза машин и оборудования в РФ. Вероятнее всего, «это отражает не столько реальную интенсивность производственных процессов, сколько особенности закрытия заказов и предоставления отчетности, в том числе в условиях действия ограничительных мер», отмечают в ЦМАКП. «Отсюда, насколько наблюдаемая инвестактивность сохранится на декабрьском высоком уровне в начале 2021 года,— остается под вопросом».

При этом в январе 2021 года импорт инвесттоваров продолжал расти, хотя о динамике производства инвесттоваров на внутренний рынок пока судить сложно. Статистика ввоза товаров из дальнего зарубежья, на которые приходится более 85% всего импорта товаров, в январе 2021 года фиксирует рост импорта машин и оборудования на 9,3% год к году в долларах (вклад в рост импорта порядка 4,5 п. п.). Экономисты Райффайзенбанка объясняют такую динамику «постепенной разморозкой инвестпрограмм и сохранением инвестиционно ориентированного стимула со стороны бюджета, которые будут поддерживать импорт весь год». На этом фоне, по данным опросов промышленности Институтом Гайдара, в январе 2021 года инвестпланы стабилизировались на уровне декабря 2020 года.

Хотя в Минэкономики рассчитывают на быстрое восстановление и инвестиций, и частного спроса в 2021 году, аналитики усматривают в этих ожиданиях внутреннее противоречие. Экономисты Центра развития ВШЭ в свежем выпуске комментариев о государстве и бизнесе отмечают: «Чтобы падение доли прибыли в ВВП (на фоне увеличения доли зарплат наемных работников) не подавляло инвестиции, необходимо формирование таких инвестиционных механизмов, где на динамику инвестиций больше влияет не доходность инвестиционных проектов, а фактор акселератора (то есть рост загрузки мощностей), а также качество инвестклимата и позитивные ожидания экономических агентов».

Алексей Шаповалов