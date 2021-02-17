Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

Роскомнадзор потребовал от соцсети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту журналиста Владимира Соловьева. Также он попросил разъяснить причины введенных ограничений.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Она была запущена в 2020 году, а особую популярность в России получила в феврале 2021 года. Чтобы воспользоваться соцсетью, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

«Роскомнадзор направил в адрес компании—владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему»,— говорится в сообщении ведомства.

В письме Роскомнадзор заявил, что действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение. Ведомство напомнило о недавних поправках в КоАП о цензуре в интернете. Если предупреждения ведомства игнорируются, платформы могут оштрафовать. Для граждан штраф составит 50–100 тыс. руб., должностных лиц — 200–400 тыс. руб., юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Какие меры могут принять против Clubhouse — в материале “Ъ FM” «Сlubhouse подбирают методы контроля».