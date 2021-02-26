«Хорошая девочка» и Riesling Boyz

«Хорошая девочка»

«Содержанка» на сакэ

Фото: пресс-служба ресторана

Новый ресторан Александра Орлова на Патриарших Прудах стал едва ли не самым шумным открытием начавшегося года, вызвав массу эмоций, споров и обсуждений. А все из-за названия и идеологической надстройки. Сам факт, что ресторанные концепции в Москве вызывают столь бурную общественную реакцию,— лишнее свидетельство тому, как много дополнительных смыслов и значений вкладывает московская публика в отечественный «общепит». Самое же забавное, что автор концепции Александр Орлов, судя по всему, даже не предполагал такого резонанса, когда придумывал свой новый проект от лица «хорошей девочки с дурными наклонностями», которая принимает у себя дома гостей. Пространство нового ресторана создавала Евгения Ужегова, и получилось оно стопроцентно «девочковым» — воздушным, акварельным, с мягким ламповым светом, нежными хрупкими сухоцветами в зале и провокационными граффити в туалетной зоне (без них концепция не нашла бы полного отражения в интерьере). Собственно говоря, именно вокруг сексуальной тематики и разгорелись все жаркие споры — использовав в меню двусмысленные слоганы и скабрезные анекдоты, Александр Орлов вызвал массу кривотолков. Между тем если абстрагироваться от этого словесного дурновкусия, то сама идея ресторана как персонифицированного пространства сейчас особенно актуальна — и примеров тому масса. Ресторан может «принадлежать» хорошей-плохой девочке или же уважающим рислинг мальчикам (об этом новом проекте читайте чуть ниже), суть остается общей — чем больше индивидуального будет в ресторане, тем легче и быстрее он будет принят публикой. Быть может, Орлова подвело то обстоятельство, что все «девочки», от лица которых преподносится проект, а именно шеф-повар, шеф-кондитер и шеф-бармен,— наемные работники. Отсюда и сама собой напрашивающаяся тема доминирования и даже абьюза. Если бы владельцами Riesling Boyz были не Дмитрий Левицкий с Гошей Карпенко, а некая преуспевающая дама, нанявшая в команду по гендерному признаку красивых толковых парней и поставившая их на топовые позиции, чтобы те «изображали» хозяев заведения, эффект, возможно, был бы столь же двусмысленным. Что касается концепции самого меню и коктейльной карты, то в баре дело ограничилось тематическими названиями миксов типа «Содержанки» из сакэ с ментоловым сиропом «Бабл гам» и «Похоти» на текиле с персиковым сиропом. Зато меню явно было придумано так, чтобы воплотить образ главной героини проекта, той самой хорошей девочки, склонной к нехорошему поведению. С одной стороны, в нем много модных блюд в стиле ЗОЖ, с другой — вредный «пирог с капустой» (550 руб.) и многочисленные десерты на случай, когда совсем уж наскучит вести здоровый образ жизни и захочется пуститься во все тяжкие. За кухню отвечает Светлана Сурсикова, приехавшая из Петербурга, которая умело комбинирует в меню привычный для Патриков репертуар вроде «Выноса мозга» из цветной капусты (880 руб.), вяленой свеклы с медом алоэ (450 руб.) и стейка из молодой капусты с трюфелем и кокосовым сельдереем (650 руб.) с хулиганскими пирогами, frozen yogurt с пончиками (720 руб.), коралловым мороженым из черного трюфеля (800 руб.) и брусничным крем-брюле с финиковым бисквитом (550 руб.). Беда в том, что строптивый, упрямый нрав «хозяйки заведения» никак не проявляется во вкусовой палитре меню — в нем все так же акварельно, лампово и мягко, как в интерьере, только без будоражащих и смущающих контрапунктов, и в этом заключается главный просчет кухни. Блюдам, претендующим на столь интересный и необычный концепт, недостает яркости и драматизма, открытого противостояния сладкого и острого, мягкого и хрустящего, сдобного и пресного, сладкого и соленого. Если бы Светлана Сурсикова смогла довести начатое до конца и усилить в своих блюдах все эти вкусовые акценты, «Хорошая девочка» сразу бы перешла в другую лигу, так что обсуждать бы хотелось только ее гастрономические, а никак не этические принципы.

«Хорошая девочка» (4 / 5) Малая Бронная улица, 10, +7 (499) 503-73-97

Riesling Boyz

Самый большой выбор рислинга в Москве

Фото: пресс-служба ресторана

Новый проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко использует практически ту же идею, что «Хорошая девочка», только от имени противоположного пола: зал представляет собой апартаменты преуспевающего московского холостяка, поделенные на очень условные, едва «читаемые» зоны кухни, спальни, гостиной и даже ванной комнаты (в виде набора бритвенных принадлежностей в туалетной зоне). В этих апартаментах собрано то, что любят сами авторы проекта, а именно более 500 сортов рислинга, на которых и держится тематическая винная карта, к ним прилагаются простое городское меню и правильная расслабленная атмосфера. Самое же забавное, что в команде Riesling Boyz, как и в «Хорошей девочке», на всех ключевых позициях работают представительницы прекрасного пола: за кухню отвечает выпускница школы Ragout Ольга Морозенко, за кофе — шеф-бариста Ника Алексеева, за винную карту — шеф-сомелье Юлия Ломи, интерьер делала Елена Друмлевич (она же автор дизайн-проекта «Тебурасика»). По совокупности причин в данной комбинации и при данной концепции такое количество прекрасных дам на один квадратный метр ресторанной площади никого не смущает и не настораживает — и слава богу. Что касается кухни и винной карты, то, несмотря на рекордное количество рислингов, они имеют универсальный характер и призваны удовлетворять любым запросам публики. По замыслу авторов проекта, Riesling Boyz должен стать местом силы «на районе» и предугадывать все потребности живущих и работающих на Сретенке: отсюда и завтраки, и обеды, и экспресс-формат «на бокал вина», и ужины, и вечеринки в выходные. Кухня пока находится в стадии становления, в ней много спорных нюансов, касающихся состава блюд, совместимости ингредиентов и подбора аксессуаров. Но «районным нуждам» она уже вполне отвечает: есть «быстрые» закуски к вину, которые подаются в течение 3–5 минут, есть более основательные закуски в разделе «5–10 минут», среди которых севиче из гребешка с жареным маком (420 руб.) и стейк из красной капусты с йогуртовым соусом (390 руб.), очень достойный азиатский суп с шампиньонами, домашней лапшой и говяжьей грудинкой (450 руб.), который отлично подходит для ланча, и небольшой раздел основных блюд во главе с сибасом в сопровождении соуса из игристого, спаржи и картофельно-тыквенного пюре с мятой (890 руб.).