Колокольцев наказал полицейских ХМАО за имитацию разгона митинга в школе Предупреждения о неполном служебном соответствии получили три силовика

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев предупредил о неполном служебном соответствии сотрудников полиции в ХМАО за имитацию разгона митинга в школе Нижневартовска.

«Приказом за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по ХМАО полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание — предупреждение о неполном служебном соответствии. Кроме того, о неполном служебном соответствии предупреждены начальник УРЛС УМВД России по ХМАО полковник внутренней службы Сергей Селезнев и заместитель начальника отдела — начальник отделения информации отдела информационного обеспечения штаба УМВД России по Нижневартовску подполковник внутренней службы Сергей Усенко»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчеркнула, что МВД России считает недопустимым привлечение школьников к мероприятиям, где сотрудники полиции демонстрируют использование спецсредств.

Напомним, ученикам школы №42 в Нижневартовске сотрудники полиции показали, как проходят задержания на протестных акциях, сымитировав столкновение ОМОНа и протестующих. Под руководством полиции в роли силовиков и участников акции выступили сами школьники. На видео, размещенном в интернете, видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, со щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты. В департаменте образования заявили, что таким образом проходило мероприятие по профориентации.

О том, как прошел урок — в материале «Дети в спортзале с ОМОНом играли».