Сборную России подняли нули

Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке не вылилась в полную катастрофу для сборной России благодаря выступлению спортсмена, на которого рассчитывать, казалось, стоило меньше всего. Молодой Карим Халили, не успевший даже закрепиться в основе команды, не допустил на четырех рубежах ни единого промаха и финишировал шестым.

Эта 20-километрвая индивидуалка превратилась в крах тех биатлонистов, на ком держалась в последние годы вся невеликая мощь сборной России. Их первые гонки на словенском чемпионате не были удачными, но по крайней мере дарили поводы думать, что дальше будет сплошное движение вперед, пусть не стремительное. В итоге произошло падение.

Александр Логинов, лидер сборной, ее основная надежда, который в спринте и преследовании был далек от почетных мест, зато в скорости не проигрывал лучшим из лучших, который на январском этапе Кубка мира в Антхольце выиграл как раз индивидуалку, не только снова посредственно стрелял, допустив три промаха, но теперь еще и бежал как середняк. Логинову не удалось проникнуть даже в тридцатку сильнейших. Десятка — притом что промахивались многие из звезд — осталась где-то в космосе. Матвей Елисеев, тоже матерый, тоже вроде бы готовый прибавить, умудрился выступить намного хуже Логинова. А проверить, как выглядел бы на их фоне Эдуард Латыпов, самый стабильный в Поклюке из россиян, дважды успевший заехать в топ-10, не довелось. Тренеры поберегли его ради сингл-микста, который состоится в четверг.

Абсолютной, бесспорной катастрофе не позволили разразиться два биатлониста, от кого ничего существенного ждать не приходилось.

Ветеран Евгений Гараничев весь сезон был незаметен, спринт и преследование пропустил. Но с индивидуалкой он справился очень пристойно: две штрафные минуты и 16-е время на финише. А Карим Халили справился с ней вообще шикарно, хотя он-то очутился на трассе, кажется, почти случайно — как раз из-за того, что Латыпова ради будущих гонок решили не перегружать, а вакантную квоту требовалось кому-то отдать. Ну хотя бы парню, которому ничего не светит, раз надежнее все равно никого нет.

Кариму Халили 22 года. В Кубке мира дебютировал в прошлом сезоне — без блеска. Без блеска соревновался и в сезоне нынешнем, путешествуя по маршруту «резерв—основа». В Поклюку попал после неплохого, но опять же не блестящего чемпионата Европы в Польше — состязания именно что для резервистов. А уже в Словении попробовал себя в спринтерской гонке, которая ничего нового не открыла: в преследование Халили не квалифицировался.

История была похожа на ту, что произошла со Светланой Мироновой: индивидуалкой с пятым местом она накануне реабилитировалась за спринтерский кошмар. Карим Халили очутился в итоговом протоколе на строчку ниже Мироновой. Но в мужском биатлоне и конкуренция гораздо выше, чем в женском.

А доехать до этой строчки, только что казавшейся недосягаемой вершиной, Халили позволила удивительная точность: 20 выстрелов — 20 попаданий.

В индивидуалке она никогда не бывает лишней — ни для темной лошадки, ни для фаворита. Ставший победителем словенской индивидуалки норвежец Стурла Холм Легрейд был медленнее нескольких конкурентов, некоторых — соотечественников Йоханнеса Бё и Йоханнеса Дале, француза Кентена Фийона-Майе — медленнее значительно. Но ноль промахов Легрейда превратились в слишком весомый козырь.

Алексей Доспехов