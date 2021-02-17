Совет федерации одобрил закон о новых штрафах для иноагентов

Совет федерации поддержал законопроект о новых штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет о них информацию в СМИ и интернете. Накануне, 16 января, документ сразу во втором и третьем чтениях одобрила Госдума.

Штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента будут достигать 5 млн руб. Распространение НКО-иноагентом материалов без указания «агентского» статуса будет караться штрафами в размере 100–300 тыс. руб. для должностных лиц и 300–500 тыс. руб. для юридических лиц. Гражданам распространение информации о любом иноагенте или его материалов без указания этого статуса обойдется в 2–2,5 тыс. руб., должностным лицам — в 4–5 тыс. руб., юридическим лицам — в 40–50 тыс. руб.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях были внесены в ноябре членами комиссий Госдумы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в дела России. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2021 года.

О других законопроектах об иноагентах — в материале “Ъ” «Чуть помедленнее, НКОни».