Фенотропил разделят конкуренты

Монополия супругов Романа и Валентины Ахапкиных, владеющих патентами на фонтурацетам, известный больше как фенотропил и применяемый для улучшения мозговой деятельности, может закончиться уже в нынешнем году. На этот рынок, оборот которого по итогам текущего года может достигнуть 1,5 млрд руб., выходит «Фармстандарт» Виктора Харитонина. Как следует из реестра Росздравнадзора, компания ввела в обращение три серии препарата под брендом актитропил на основе фонтурацетама и зарегистрировала предельную отпускную цену.

«Фармстандарт» подал заявку на введение в гражданский оборот трех серий актитропила (действующее вещество фонтурацетам), следует из реестра Росздравнадзора. Компания также зарегистрировала в реестре предельных отпускных цен на ЖНВЛП стоимость препарата на уровне 735 руб. за упаковку 30 таблеток без НДС, оптовых и розничных надбавок. Рядом патентов на фонтурацетам владеют супруги Роман и Валентина Ахапкины. Но «Фармстандарт» аннулировал один из патентов на препарат и зарегистрировал свой дженерик еще в прошлом году. В «Фармстандарте» не дали оперативный комментарий. Связаться с господами Ахапкиными не удалось.

Фонтурацетам используется в том числе для улучшения мозгового кровообращения и пользуется популярностью у студентов и школьников в период экзаменов.

Суммарный объем продаж препаратов на основе фонтурацетама в наступившем году вполне может достичь 1,5 млрд руб., прогнозирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С 2017 года препарат не производится, так как у супругов Ахапкиных возникли разногласия с «Валента Фармацевтикой», выпускавшей лекарство на своих мощностях. До этого времени в рознице продавалось ежегодно примерно 1,5 млн упаковок фонтурацетама под брендом фенотропил на сумму 1,6 млрд руб., добавляет господин Беспалов. В Headway Company сообщили, что закупки препарата в госсегменте с 2015 года не превышали 150 млн руб.

Предмет патента Ахапкиных очень спорный, считает патентный поверенный Алексей Михайлов.

«Два пункта патента защищают состав препарата, однако всем понятно, что он всегда был таким и никто ничего не изобретал»,— поясняет господин Михайлов.

У препарата в России есть и другие зарегистрированные дженерики — от израильской Teva и от той же «Валенты». Последняя в 2020 году попыталась вернуть миллиардные продажи и вывела на рынок свой фонтурацетам под брендом нанотропил ново, однако за 2020 год выпустила только 620 тыс. упаковок препарата. Клинические испытания на свои аналоги вели «Мосмедпрепараты», «Северная звезда», в декабре 2020 года испытания начала «Канонфарма Продакшн».

Александр Осипов