Иностранцам открылись новые виды на жительство

Вид на жительство в РФ иностранцам станут выдавать не на пять лет, а бессрочно, причем расширив круг претендентов. Так, документы смогут получить родившиеся в России граждане СССР, их дети, носители русского языка, иностранцы, чьи дети или родители имеют российский паспорт, а также квалифицированные специалисты и выпускники государственных вузов, получившие дипломы с отличием. Соответствующие поправки к законодательству вступили в силу с 1 ноября. Эксперт напоминает, что поправки, как и предыдущие госпрограммы, имеют одну цель — «заменить соотечественниками среднеазиатскую миграцию».

Поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» были приняты Госдумой в июле текущего года. Цель закона — упростить порядок получения иностранцами разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Так, последний документ (подтверждает право на долгосрочное проживание в РФ) ранее выдавался сроком на пять лет, но теперь стал бессрочным. При этом ранее для получения ВНЖ иностранец должен был прожить в стране не менее года с РВП. Теперь ряд граждан может претендовать на этот документ сразу, минуя институт РВП. В частности, эту возможность получили экс-граждане СССР, родившиеся на территории РСФСР, их дети, иностранцы, у которых есть ребенок или родитель с паспортом РФ, а также граждане, чье российское гражданство было прекращено. Кроме того, ВНЖ получат носители русского языка (сдав соответствующие экзамены в региональных комиссиях), высококвалифицированные специалисты и члены их семей, выпускники российских государственных вузов очной формы обучения, получившие дипломы с отличием. Ранее выданные пятилетние ВНЖ действуют до их окончания. После этого иностранец может обратиться за бессрочным документом. Пошлина за выдачу ВНЖ выросла с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Закон вступил в силу 1 ноября.

Поправки были приняты по поручению Владимира Путина. МВД и Минтруду в июне прошлого года было указано упростить процедуру выдачи РВП и ВНЖ иностранцам, «владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ… с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда» в регионах. Документ появился после прямой линии Владимира Путина в 2018 году: жители Донбасса тогда просили упростить получение гражданства РФ для украинцев. «Мы должны пойти по пути либерализации»,— ответил на это президент, сказав также, что «в связи со сложной демографический ситуацией проблема приобретает экономический характер». «Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось»,— сообщил Владимир Путин, назвав привлечение соотечественников в страну одним из путей решения проблемы.

В итоге граждане Украины и постоянно проживающие на ее территории лица без гражданства оказались упомянуты в поправках, касающихся упрощенного порядка получения РВП. Эти категории лиц смогут получить разрешение на временное проживание в стране без учета квот (определяются правительством РФ). Кроме украинцев РВП без квот смогут получить несовершеннолетние иностранцы, чьи родители уже имеют такое разрешение, и граждане стран бывшего СССР, получившие образование в российском государственном вузе. Сроки рассмотрения заявлений на РВП по новому закону сокращены с шести до четырех месяцев.

Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин вспоминает, что госпрограмма содействия переселению соотечественников в РФ (действует с 2006 года; переселенцам выдаются подъемные — до 240 тыс. руб.) «тоже имела утилитарные цели вместо гуманитарных — заменить соотечественниками среднеазиатскую миграцию». «Под это дело институт РВП усложнили, программа тоже стала сложным каналом, и поток переселенцев стал "тонким". Сейчас канал РВП расширяют»,— рассуждает господин Поставнин. При этом эксперт сетует, что в документах к поправкам «нет количественной оценки иностранцев, которых это коснется», и сокрушается, что «наши руководители никак не могут произнести слово "репатриация"». «Этим занимаются Израиль, Польша, Венгрия и даже Казахстан, но не Россия. Бытует мнение, что тогда к нам приедут пенсионеры и многодетные матери, а на бюджет ляжет тяжкое бремя. Но это не так — старики никуда не поедут»,— рассуждает господин Поставнин.

Александр Воронов