Букмекеры сомневаются в большом спорте

«Лига ставок» решила расторгнуть пятилетний спонсорской контракт на 500 млн руб. с Федерацией регби России из-за нового регулирования, по которому с сентября отчисления букмекеров спортивным лигам и федерациям резко вырастут. Другие участники рынка тоже могут пересмотреть спонсорские контракты, полагают в «Лиге ставок» и других крупных игроках. Но пока опрошенные “Ъ” букмекеры таких намерений не подтверждают. Эксперты ожидают отказа от контрактов завышенной стоимости или со стороны небольших компаний.

Букмекерская контора «Лига ставок» с 8 февраля досрочно расторгла спонсорский контракт с Федерацией регби России (ФРР), рассказал “Ъ” гендиректор и председатель правления ФРР Станислав Дружинин. По его словам, федерация ведет с «Лигой ставок» переговоры о возможном продолжении партнерства в других форматах.

Заместитель гендиректора «Лиги ставок» Игорь Столяров подтвердил, что с 8 февраля начался переговорный процесс о расторжении договора. В других спонсорских контрактах «Лиги ставок», по его словам, пока изменений не планируется.

Соглашение об эксклюзивном спонсорстве стороны подписали 4 сентября 2019 года, сумма контракта до конца 2024 года составляла 500 млн руб. По нему «Лига ставок» с 1 января 2020 года получила статус генерального партнера ФРР. Букмекер стал титульным партнером всех клубных соревнований, проходящих под эгидой федерации.

В качестве причины расторжения контрактов «Лига ставок» указала «новые вызовы, связанные с изменением законодательного регулирования отрасли», говорит господин Дружинин. Изменение регулирования стало главной причиной реструктурирования бюджета, подтвердил Игорь Столяров.

Речь идет о том, что в сентябре 2021 года вступят в силу требования, предполагающие существенный рост целевых отчислений букмекеров спортивным лигам и федерациям (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года). «Пока законопроект обсуждался, мы предупреждали, что его требования неизбежно вызовут переток денег на поддержку спорта из спонсорского стрима»,— отметил господин Столяров. Из-за нового регулирования другие букмекеры тоже будут сокращать спонсорские бюджеты, полагает он. «Уверен, что вся букмекерская отрасль очень серьезно задумалась»,— подчеркивает Игорь Столяров.

Его мнение разделяют в других крупных букмекерах, но в разрыве контрактов пока не признаются. Букмекер «Фонбет» планирует сохранить все партнерства со спортом, заверил директор компании по маркетингу Алина Якиревич. Но, признает она, «вполне возможно, что большинство букмекеров будет сокращать расходы на спортивное спонсорство». Некоторые компании, отмечает госпожа Якиревич, вообще закрылись (о том, что с российского рынка уходит букмекерская контора bwin, “Ъ” сообщал 16 февраля).

По мнению эксперта портала «Рейтинг букмекеров» Бориса Губкина, будут разорваны единичные контракты, которые заключались «по явно завышенной цене». В новых рыночных реалиях регби, по его мнению, не может стоить 100 млн руб. в год. «"Лига ставок" входила в этот контракт, когда сборная России прошла в финальную стадию чемпионата мира в Японии, но позже ажиотаж вокруг российского регби спал»,— говорит господин Губкин. По его мнению, могут быть также незначительно пересмотрены контракты небольших, не самых популярных лиг и федераций. «Но волны отказа или пересмотра таких контрактов мы не ожидаем»,— говорит эксперт.

Президент букмекерской конторы BetBoom Константин Макаров также считает, что волны разрывов контрактов не стоит ждать. Букмекеры с небольшой долей рынка и так не заключали крупных контрактов, а лидеры рынка, по его мнению, «справятся и с изменением законодательства». Сама BetBoom, по словам господина Макарова, не планирует пересматривать контракты.

Валерия Лебедева.