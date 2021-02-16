Bwin ставок не принимает

Холдинг Parimatch, структуры которого владеют одноименным букмекером в России, решил прекратить развитие в стране бренда bwin. Компания работала по лицензии крупнейшего британского игорного холдинга GVC. В самой bwin остановку работы объясняют изменениями в российском законодательстве: с сентября отчисления букмекеров спортивным лигам и федерациям существенно вырастут. Из-за этого с рынка могут уйти и другие небольшие компании, полагают эксперты.

Букмекерская контора bwin уходит с российского рынка, сообщил “Ъ” представитель сервиса. По его словам, 15 февраля компания разослала клиентам сообщения, в которых объявила о «полной остановке операционной деятельности». Bwin заключила соглашение с букмекерским холдингом Parimatch (управляет в том числе «Париматч Россия»), по которому ее клиенты могут перейти на платформу этого букмекера.

Bwin — международный бренд британского игорного холдинга GVC Holdings. В России появился в 2017 году, его развивает ООО «Диджитал Беттинг», которое тогда принадлежало A&NN Investments Александра Мамута. GVC Holdings предоставлял лицензию и платформу для приема ставок, а «Диджитал Беттинг» управлял проектом по букмекерской лицензии, обязуясь инвестировать в маркетинг и отчислять фиксированные роялти независимо от результата. Российская сторона тогда планировала вкладывать в проект €10 млн ежегодно и через три года занять 10% рынка.

Прошлым летом «Диджитал Беттинг» у структур Александра Мамута купила структура Parimatch (см. “Ъ” от 17 июня 2020 года). В «Париматч Россия» тогда заявляли, что компания не имеет отношения к bwin. На момент сделки доля бренда на российском рынке оценивалась в 0,25%. Выручка ООО «Диджитал Беттинг», согласно Kartoteka.ru, в 2019 году составляла 647 млн руб., чистый убыток — 63 млн руб. Источник “Ъ” говорил, что Parimatch получила актив бесплатно, но с «большими долгами» за бренд перед GVC.

Еще в 2020 году bwin планировала перезапуск бренда в России, в частности, за счет «вливаний дополнительных ресурсов», следует из сообщения компании.

Но «в условиях стремительно меняющихся реалий и новых законодательных инициатив» она приняла решение уйти из страны.

Речь идет о том, что в сентябре 2021 года вступят в силу требования, предполагающие существенный рост целевых отчислений букмекеров спортивным лигам и федерациям (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года). По оценке главы «Париматч СНГ» Дмитрия Сергеева (руководил bwin с момента ее запуска в России и до апреля 2019 года), с сентября компании пришлось бы платить 120 млн руб. в год только отчислений на развитие спорта, еще около 50 млн руб. ушло бы на налоги и банковскую гарантию.

Bwin заключила ряд спонсорских контрактов прошлым летом, поэтому тогда акционеры вряд ли планировали прекращать работу компании, говорит основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян.

Изменения в регулировании действительно стали определяющим фактором для ухода bwin, считает он. Справиться с новыми требованиями bwin, по мнению президента БК BetBoom Константина Макарова, не позволило отсутствие широкой клиентской базы. Он допускает, что и другие букмекеры с небольшой долей рынка не смогут выдержать такую нагрузку.

Валерия Лебедева