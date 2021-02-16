Капитализация TCS Group Тинькова превысила $10 млрд

По состоянию на 21:30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок TCS Group Holding Олега Тинькова достигла $51 за штуку, следует из данных торгов на Лондонской фондовой бирже. Так как у TCS Group выпущено 199,3 млн акций класса А, которые соответствуют депозитарным распискам, стоимость всей группы превысила $10 млрд.

На Московской бирже стоимость бумаг TCS Group выросла на 3,8%. К закрытию площадки их цена увеличилась до 3762 руб. за штуку.

О стратегии развития компании — в материале “Ъ” «Олег Тиньков продал 5% TCS Group».