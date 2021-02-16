АТОР предложила отменить в 2021 году все налоги и взносы для туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко пакет предложений по поддержке отрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, организация предложила отменить до конца года все налоги и взносы для туроператоров.

«Отмена взносов позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе. Надо отметить, что подобные меры вводятся для сферы туризма за рубежом, так как накопленные обязательства по итогам 2020 года — это реальность для любой туроператорской компании»,— говорится в сообщении АТОР.

Также ассоциация предложила ввести с 2022 до 2025 года льготы по уплате налогов для туроператорских компаний по аналогии со льготами, введенными для сферы IT. Взносы туроператоров в ПФР, ФСС и ФОМС предлагается снизить до 7,6%, действующих сейчас, налог на прибыль — до 3%, НДС — до 7%.

Туристический рынок оказался одной из наиболее пострадавших отраслей из-за ограничений, введенных по всему миру для борьбы с пандемией. Весной 2020 года российские власти разработали меры поддержки отрасли. Также власти пообещали поддержать сектор с помощью нового нацпроекта «Туризм.РФ», общий бюджет которого исходно оценивался в 629 млрд руб.

О разрабатываемом нацпроекте — в материале “Ъ” «Обнимитесь, триллионы».