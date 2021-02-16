В Апшеронском районе введен режим ЧС

Все коммунальные, дорожные службы и службы экстренного реагирования приведены в Апшеронском районе в режим повышенной готовности и работают в круглосуточном режиме, сообщается на странице муниципалитета в соцсетях.

Начал свою работу оперативный штаб под руководством и. о. главы района Александра Курганова. «В оперативном порядке в него поступает информация о состоянии дорог на территории поселений района. В кратчайшие сроки будут приниматься все возможные меры по предупреждению и ликвидации возможных заторов. Однако с учетом высоты снежного покрова приоритет будет отдаваться жизнеобеспечивающим дорогам», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Вениамин Кондратьев распорядился организовать в муниципалитетах оперативные штабы.

Андрей Ульченко