Суд не удовлетворил иск Пригожина к Шевченко и главным редакторам «Довода» и «Медузы»

Савеловский райсуд Москвы оставил без удовлетворения иск бизнесмена Евгения Пригожина (СМИ называют его «поваром Путина) о защите деловой репутации к «Медузе», ее главному редактору Ивану Колпакову, главному редактору владимирского издания «Довод» Илье Косыгину и журналисту Максиму Шевченко. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Ивана Колпакова.

Господин Пригожин требовал взыскать по 5 млн руб. с каждого ответчика, удалить «спорные» публикации и опубликовать опровержение. Поводом стало интервью главы фракции КПРФ во Владимирском областном заксобрании Максима Шевченко «Доводу», в котором тот заявил, что господин Пригожин — «дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию». Утверждение господина Шевченко сопровождалось гиперссылкой на биографию господина Пригожина, ранее опубликованную «Медузой».

Пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что юридическая служба компании намерена оспорить решение в Мосгорсуде.

Отметим, что в ноябре прошлого года Евгений Пригожин подал аналогичный иск с требованием опровергнуть те же самые сведения к Максиму Шевченко и изданию «Собеседник». Бизнесмен требует признать информацию о своей судимости недостоверной, опубликовать опровержение и взыскать по 5 млн руб. компенсации с издания и господина Шевченко.