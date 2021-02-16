В Сургуте появился главный кандидат в мэры На этот пост в ходе повторного конкурса выдвинулось 30 человек

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) завершился прием документов на участие в повторном конкурсе по выборам главы города. На этот пост претендуют 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. Фаворитом считается депутат думы ХМАО, единоросс Андрей Филатов. В конкурсной комиссии полагают, что число желающих «поиграться на выборах» закономерно убавилось. Эксперт считает, что это связано с появлением основного кандидата.

На повторный конкурс по отбору кандидатов на должность главы Сургута подали документы 30 человек, сообщили “Ъ” в пресс-службе городской думы: «Около трети из них уже принимали участие в первом конкурсе, признанном несостоявшимся». Среди участников есть пенсионеры, безработные, индивидуальные предприниматели, представители градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» и муниципальные служащие, добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе на пост мэра крупнейшего города ХМАО претендовало 66 человек, однако конкурсный отбор прошел только один — инженер Артур Романов. В комиссии тогда заявили, что остальные 65 потенциальных претендентов неправильно заполнили документы. Поскольку гордума должна выбирать мэра минимум из двух человек, конкурс был признан несостоявшимся. Не допущенный до участия депутат гордумы Евгений Барсов пытался оспорить это решение в суде, но безрезультатно.

Двукратное сокращение числа участников конкурса связано с тем, что часть из них воспринимали процедуру «как игрушку», пояснил “Ъ” член конкурсной комиссии Игорь Бруслиновский: «Они уже наигрались и во вторую волну не заявились». Основным претендентом на пост главы Сургута считается депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Он подавал заявку на первоначальный конкурс, но впоследствии заболел. В интервью порталу siapress.ru господин Филатов уже отметил, что среди наиболее важных проблем Сургута видит долевое строительство, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры города.

Проверка документов, поданных кандидатами, продлится до 20 февраля. Тогда же конкурсная комиссия определит финалистов, которые будут представлены городской думе. Выбрать нового главу Сургута депутаты должны на заседании 27 февраля.

Политолог Александр Безделов полагает, что главной причиной двукратного сокращения числа претендентов стало появление основного кандидата в градоначальники: «Власть дала понять, что у нее есть кандидат, и в своем стремлении сделать его главой города она готова идти до конца. В этой связи для тех участников избирательной кампании, которые считают себя более или менее серьезными политическими деятелями, подобная борьба бесперспективна». По мнению эксперта, это также объясняет отсутствие на конкурсе известных личностей.

Анастасия Реутова, Екатеринбург