Поесть-ка дня

С 1 марта в здании Госдумы снова откроются столовая и буфет. Год назад они были закрыты в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса. Источники “Ъ” связывают этот шаг с высоким числом депутатов, обладающих иммунитетом от COVID-19. Однако за послаблениями в области общепита пока не последует отмена других ограничений на работу Думы. Доступ в ее здание по-прежнему ограничен, а число пленарных заседаний и выступлений депутатов сокращено.

Госдума возобновит работу столовой и буфета с 1 марта, сообщил журналистам в понедельник ее председатель Вячеслав Володин. Напомним, точки депутатского общепита закрылись в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. «Сейчас откроем и посмотрим, что будет происходить с заболеваемостью. Любой шаг по повышению открытости требует анализа»,— сообщил спикер. Собеседник “Ъ” в аппарате Госдумы объяснил это послабление тем, что более 60% депутатов уже имеют антитела к коронавирусу.

Как рассказали “Ъ” сотрудники думского аппарата, начиная с марта прошлого года лишенные возможности перекусить в буфете или пообедать в столовой депутаты, их помощники и другие работники Думы были вынуждены заказывать доставку обедов, приносить еду из дома или покупать в кулинарном отделе думского магазина, который продолжал работать, несмотря на закрытие буфета и столовой.

«У нас все время работала кулинария, поэтому все вопросы при желании можно было решить. В целом я считаю, что решение закрыть столовые и буфеты в период пандемии было принято правильно. И если бы с 1 марта они не открывались, полагаю, ничего страшного бы не произошло,— сказал “Ъ” заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.— Всегда можно все решить. Жириновский практически все годы нахождения в Госдуме возит с собой еду из дома, учитывая его диету и отношение к качеству еды. И никаких проблем нет». Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) рассказал “Ъ”, что до введения ограничений почти каждый раз завтракал и обедал на работе, а в отсутствие буфета и столовой иногда выходил попить чай с пирожками в кафе на углу Большой Дмитровки. А коммунист Денис Парфенов пожаловался “Ъ”, что часто не успевает обедать и просит помощника купить ему пирожков в думском магазине. Еще один депутат, пожелавший остаться неназванным, сообщил “Ъ”, что за время ограничений многие парламентарии и работники аппарата заработали гастрит и язву. «Невозможно все время пить кофе из автомата и есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии. Могли бы организовать хотя бы доставку, но ничего не сделали»,— сказал он.

Однако снятие ограничений на работу думских точек общепита пока не приведет к другим послаблениям в работе Госдумы. Это подтвердил и Вячеслав Володин. Так, сохранятся ограничения на допуск в здание Думы. Например, парламентских корреспондентов продолжают пускать по заранее согласованному с пресс-службой списку. Заседания комитетов Госдумы также проходят без представителей прессы, а трансляции доступны не всегда. Кроме того, некоторые заседания комитетов проводятся заочно, а депутаты голосуют с помощью опросных листов. Собеседник в комитете по законодательству предположил, что, возможно, в марте комитет откроется для журналистов.

Личный прием граждан депутатами, прекращенный в связи с пандемией, также пока не возобновлен: он проходит только в формате видео-конференц-связи по предварительной записи. Кроме того, с началом пандемии с трех до двух в неделю было сокращено число пленарных заседаний, отменены политические выступления депутатов в начале пленарных заседаний, а обсуждение законопроектов в первом чтении сведено к коротким выступлениям только одного представителя фракции. В связи с этим оппозиция жаловалась в прошлом году на фактическое лишение доступа к думской трибуне и недостаток времени на обсуждение важных для нее законопроектов.

«Сейчас острота этого вопроса снизилась, обсуждать законопроекты удается»,— заявил “Ъ” коммунист Парфенов. Главное ограничение, которое надо снять, по его мнению,— это ограничение на проход помощников депутатов. «Сейчас им нужно заказывать пропуск через фракцию или комитет — это лишняя головная боль»,— говорит он.

Заместитель главы фракции ЛДПР Василий Власов считает, что уже можно снимать ограничения и на проведение круглых столов и участие в них экспертов из различных ведомств, представителей бизнеса. «В большинстве случаев эти люди либо уже переболели, либо сделали вакцину. С экскурсиями сложнее: люди могут быть из разных регионов. Даже если они сделают тест накануне и получат отрицательный результат, то это не значит, что они не могли заразиться в пути. Масочный и перчаточный режимы тоже снимать пока рановато»,— полагает он.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова