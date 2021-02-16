Газ из общего котла

Правительство и «Газпром» ищут новые варианты финансирования и реализации программы социальной газификации регионов, на которую не хватает около 600 млрд руб. на ближайшие 10 лет. По мнению монополии, удешевить социальную газификацию почти на треть может создание единого регионального оператора, а обеспечить перераспределение средств между регионами — заимствование из электроэнергетики котлового принципа формирования тарифов. Эксперты считают, что единый тариф не соответствует рыночным принципам экономики.

«Газпром» предложил ввести «котловой подход» к формированию тарифов на транспортировку газа для покрытия затрат на социальную газификацию, которая предполагает строительство внутрипоселковых сетей и «последней мили». Такое предложение высказал глава компании Алексей Миллер на совещании о газификации регионов на площадке «Единой России». С введения программы газификации регионов в 2005 году сам «Газпром» занимается строительством только магистральной трубы, газораспределительных станций и отвода к потребителю, а ответственность за остальное подключение лежит на региональных и муниципальных властях. Стоимость социальной газификации до 2025 года оценивается в 354 млрд руб. (с учетом догазификации).

Получить их монополия предлагает путем установления двухставочной системы, где федеральная часть будет одинаковой для всех субъектов, а вторая — региональная — будет перераспределяться между регионами по мере необходимости от тех, где газификация достигла 100% или приближается к этой отметке, к тем, где она на низком уровне.

Котловые тарифы на данный момент применяются в электроэнергетике: единые ставки устанавливаются на оказание услуг по передаче электроэнергии для потребителей услуг в рамках одной категории, а полученные средства перераспределяются между сетевыми организациями.

По мнению господина Миллера, такой вариант организации финансирования сможет обеспечить средства на соцгазификацию без использования других методов. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил финансировать затраты из акциза для промпотребителей, допустимый объем которого он оценил в 4–5%.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 15 февраля Я считаю, что этот подход абсолютно межрегионально справедливый

Вице-премьер Александр Новак сказал, что готов рассмотреть предложение по котловому тарифу, и отметил, что потенциальным источником финансирования может быть задолженность региональных бюджетов перед Минфином. Финансирование программы газификации на ближайшие десять лет «Газпром» оценивает в 2 трлн руб., из которых государству еще предстоит найти 500–600 млрд. руб., напомнил он. Основную часть средств — 1,1 трлн руб.— обеспечит монополия, около 100 млрд руб. даст специальная надбавка, которую будут вводить регионы (до 35% от тарифа для газораспределительных организаций), а еще 100–200 млрд руб.— за счет оптимизации.

Сокращать затраты и решать проблему «последней мили» глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил за счет создания единого оператора.

Взять на себя эту функцию, по его мнению, мог бы «Газпром». Алексей Миллер поддержал эту идею, отметив, что введение единого оператора газификации, который будет заключать комплексный договор на подключение, поставку газа и техническое обслуживание, может на 30% снизить стоимость финального подключения домовладений к газу.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов считает, что применение котлового тарифа — неправильный принцип с точки зрения рыночной экономики. По его словам, в России это «уникальное решение», которое подавляет рыночные сигналы. В других странах, отмечает он, в электроэнергетике сетевые компании получают инвестиционные сигналы к строительству. Когда подобных сетей становится много, тариф закономерно снижается, говорит эксперт. «В случае применения котлового тарифа в регионе возникает перекрестное субсидирование одних потребителей другими, с чем у нас не могут справиться многие десятилетия»,— говорит он, добавляя, что в газовых сетях эта «перекрестка» возникнет уже на уровне страны.

Ольга Мордюшенко