Косово высказалось за «Самоопределение»

Победителем состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов в Косово стало движение «Самоопределение» Альбина Курти, получившее более 48% голосов. Однако для формирования правительства ему понадобится коалиционный партнер. Потенциальный премьер Альбин Курти пообещал, что в переговорах с Сербией о нормализации отношений на компромиссы он не пойдет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Предварительные результаты воскресных выборов, которые в понедельник обнародовал косовский ЦИК, совпали с прогнозами экспертов, прочившими уверенную победу оппозиционному движению «Самоопределение» экс-премьера Альбина Курти.

Движение получило чуть более 48% голосов, заметно опередив другие ведущие политические силы:

Демпартию Косово (17,3%),

(17,3%), находившийся до сих пор у власти Демсоюз Косово (около 13%),

(около 13%), «Альянс за будущее Косово» (7,4%).

Для формирования правительства Альбину Курти нужна поддержка минимум 61 депутата 120-местного парламента. Поэтому «Самоопределению» потребуется коалиция по крайней мере еще с одной партией. Скорее всего, это будет «Альянс за будущее Косово» бывшего полевого командира, экс-премьера Рамуша Харадиная, который уже выразил готовность к взаимодействию с господином Курти.

Формирование правительственной коалиции между ними наверняка приведет к ужесточению позиции Приштины на переговорах с Белградом о нормализации отношений — оба политика известны своим твердым подходом к диалогу с Сербией. Подтвердил это и сам Альбин Курти. Сразу после провозглашения победы на выборах он объявил: «В переговорах с Сербией компромиссов быть не должно».