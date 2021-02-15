Правительство ФРГ: следы яда в крови Навального и на бутылке воды идентичны

Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды и других предметах идентичны, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.

Ранее соратники политика говорили, что через час после известия об отравлении забрали «все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии». В том числе речь шла о бутылках. На одной из них нашли яд.

На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве сообщили, что «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на него нельзя ответить». «Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик»,— говорится в ответе правительства, текст документа есть в распоряжении «РИА Новости».

Господину Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Отдел расследований ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что к предполагаемому отравлению причастна ФСБ. В Кремле это отрицают.

Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила ОЗХО. Россия это отрицает.

Пройдя лечение, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев реального. В России прошли три акции протеста в поддержку политика.