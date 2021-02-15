Андрей Рюмин возглавил ПАО «Россети»

Совет директоров «Россетей» принял отставку гендиректора Павла Ливинского и назначил освободившуюся должность Андрея Рюмина. Решение принято в связи с переходом господина Ливинского в департамент энергетики аппарата правительства РФ.

О назначении официально сообщило ПАО «Россети» на своем сайте. Андрей Рюмин будет выполнять обязанности генерального директора и председателя правления общества с 15 февраля и до принятия решения о назначении другого руководителя. На освободившуюся должность исполняющего обязанности главы «Ленэнерго» назначен главный инженер организации Игорь Кузьмин.

В январе “Ъ” рассказывал о том, что может измениться в российской энергетике в связи с перестановками в «Ленэнерго».

Подробнее о назначении — в материале “Ъ-СПб” «Россети» возглавит Андрей Рюмин.