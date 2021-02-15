Девять генералов решили уйти из Росгвардии

Девять генералов Росгвардии написали рапорты об уходе за последние пару месяцев, сообщили источники “Ъ”. Это произошло на фоне расследования уголовного дела против бывшего заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

Господин Милейко обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором его жена оборудовала салон красоты. Также он проходит свидетелем по делу о хищении около 680 млн руб. при поставках обмундирования. Карьера офицера была связана с бывшим первым замдиректора Росгвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым, который в октябре прошлого года стал врио главы Дагестана. По словам источников “Ъ”, он во многом определял кадровую политику службы.

В последние пару месяцев девять генералов, которых можно условно отнести к команде Сергея Меликова, написали рапорты об уходе. По словам источников, часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, другие — с организационно-штатными изменениями в службе.

Подробности — в материале “Ъ” «Генералы покидают Росгвардию».