Замминистра финансов Круглов освобожден от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым освободил заместителя министра финансов Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Круглов работал заместителем министра финансов с 18 мая 2019 года. До этого он занимал разные должности в «Газпроме» с 2002 по 2019 годы.

Андрей Круглов — второй замминистра финансов, который покинул ведомство. 5 февраля России Михаил Мишустин также освободил от должности замминистра финансов Антона Дроздова. В рамках оптимизации количество заместителей министра сокращено с 12 до 10.

В ноябре 2020 года Михаил Мишустин подписал два постановления по оптимизации числа госслужащих, дав старт новой административной реформе российского правительства. Она будет реализована с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Сокращения поставили на старт».