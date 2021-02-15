Главные новости к утру 15 февраля

Сторонники политика Алексея Навального провели акции в его поддержку. Глава его региональных штабов Леонид Волков предлагал жителям российских городов выходить во дворы со включенными фонариками, фотографироваться и выкладывать снимки в соцсети с хештегом «Любовь сильнее страха». За несколько часов до вечерней акции в Москве, Санкт-Петербурге и Казани прошли отдельные акции в поддержку женщин-политзаключенных. Об акциях

Глава МИД Белоруссии допустил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече могут обсудить в том числе и финансово-кредитное взаимодействие. Ранее “Ъ” сообщал о намерении белорусской стороны досрочно получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭС. При этом, по словам белорусского министра, обсуждение взаимодействия не значит, что страна «будет просить обязательно кредиты у России».

Правительство РФ подготовило пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, направленный на сохранение занятости, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В числе мер, которые было поручено рассмотреть, — перезапуск программы «нулевых» кредитов на зарплаты и переходный налоговый режим для компаний, потерявших право использовать УСН или патент.

Роспотребнадзор заявил, что подведомственный ему НИИ зарегистрировал первый в мире тест на «британский» штамм коронавируса. Служба утверждает, что технология, которая используется в тест-системе, может быть использована для разработки тестов на любые другие мутации.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ожидают второго ребенка. Их первый сын, Арчи, родился в мае 2019 года. В ноябре 2020 года госпожа Маркл объявила, что пережила выкидыш.

О главных событиях 15 февраля — в анонсах “Ъ”.